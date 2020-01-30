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Вильярреал выиграл гонку за Алькасера: названы условия контракта

Вильярреал выиграл гонку за Алькасера: названы условия контракта
12:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанский форвард Пако Алькасер продолжит карьеру в Вильярреале.

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер продолжит карьеру в Вильярреале, информирует AS.

Издание сообщает, что Желтая субмарина заплатит за переход испанца 23 миллиона евро и подпишет с ним полноценный контракт.

Кроме Вильярреала, этой зимой Алкьасером активно интересовались Атлетико, Севилья и Валенсия.

Пако больше не входит в планы главного тренера Боруссии Люсьена Фавра в связи с недавним переездом в Дортмунд молодого норвежца Эрлинга Холанда, который уже забил пять мячей в двух матчах за новую команду.

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Алькасер играл в Боруссии с 2018 года после перехода из Барселоны. За полтора года испанец забил 26 мячей и отдал четыре результативные передачи в 46 матчах за Шмелей.

Вильярреал занимает восьмое место в чемпионате Испании после 21 тура.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Пако Алькасер.
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