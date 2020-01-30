Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности

Новости спорта:Cборная Нидерландов является автором рекорда результативности на групповой стадии первенств европейского континента.

В группе на Евро-2008 футболисты сборной Нидерландов забили в ворота соперников 9 мячей (Италия — 3:0, Франция — 4:1, Румыния — 2:0).

Такую же результативность, но на Евро-1984, показала и сборная Франции.

Напомним, что сборная Нидерландов станет первым соперником подопечных Андрея Шевченко на чемпионате Европы по футболу. Поединок состоится 14 июня в Амстердаме на стадионе “Йохан Кройфф Арена”.

Матчи Евро-2020 будут проходить 12 июня - 12 июля. Сборная Украины попала в группу С финальной части XVI чемпионата Европы по футболу. Соперниками Украины стали Голландия, Австрия и победитель Пути D плей-офф Лиги наций УЕФА (Грузия, Беларусь, Македония, Косово).