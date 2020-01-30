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Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности

Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Cборная Нидерландов является автором рекорда результативности на групповой стадии первенств европейского континента.

В группе на Евро-2008 футболисты сборной Нидерландов забили в ворота соперников 9 мячей (Италия — 3:0, Франция — 4:1, Румыния — 2:0).

Такую же результативность, но на Евро-1984, показала и сборная Франции.

Напомним, что сборная Нидерландов станет первым соперником подопечных Андрея Шевченко на чемпионате Европы по футболу. Поединок состоится 14 июня в Амстердаме на стадионе “Йохан Кройфф Арена”.

Футболисты Баварии подрались на тренировке

Матчи Евро-2020 будут проходить 12 июня - 12 июля. Сборная Украины попала в группу С финальной части XVI чемпионата Европы по футболу. Соперниками Украины стали Голландия, Австрия и победитель Пути D плей-офф Лиги наций УЕФА (Грузия, Беларусь, Македония, Косово).

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Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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