Скачать
Четверг, 30.01.2020
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии

Экс-лидер Зари близок к переходу в Карпаты

Экс-лидер Зари близок к переходу в Карпаты
14:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Силас может продолжить карьеру во львовских Карпатах.

Полузащитник Зари Силас может продолжить карьеру в Карпатах, сообщает фанатский портал Zarya.lg.ua.

По информации источника, агент игрока Вадим Шаблий обсуждал кандидатуру хавбека с главным тренером львовян Романом Санжаром, и тот одобрил его переход.

На сегодняшний день бразилец выступает в аренде за израильский Хапоэль Кирьят-Шмона. Арендный договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

В первом сезоне в Израиле Силас принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

В настоящее время Карпаты просматривают Геннадия Пасича и Гегама Кадимяна, также с командой тренируется Владимир Аржанов.

Польша - Украина: билеты на товарищеский матч поступили в продажу

Львовский клуб нынешней зимой уже усилился защитником Андро Гиоргадзе и полузащитником Алексеем Хахлевым, который стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

В конце прошлой недели Карпаты все же отправились на турецкий тренировочный сбор. Последний был под угрозой срыва из-за финансовых проблем клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Силас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболисты Баварии подрались на тренировке
02 "Я выбираю мастерство": Паркер назвал фаворита боя Усик - Чисора
03 Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед: события полуфинала Кубка Лиги
04 На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
05 На матче Динамо - Ворскла впервые в УПЛ используют VAR
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь