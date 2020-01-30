Экс-лидер Зари близок к переходу в Карпаты

Новости спорта:Силас может продолжить карьеру во львовских Карпатах.

Полузащитник Зари Силас может продолжить карьеру в Карпатах, сообщает фанатский портал Zarya.lg.ua.

По информации источника, агент игрока Вадим Шаблий обсуждал кандидатуру хавбека с главным тренером львовян Романом Санжаром, и тот одобрил его переход.

На сегодняшний день бразилец выступает в аренде за израильский Хапоэль Кирьят-Шмона. Арендный договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

В первом сезоне в Израиле Силас принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

В настоящее время Карпаты просматривают Геннадия Пасича и Гегама Кадимяна, также с командой тренируется Владимир Аржанов.

Львовский клуб нынешней зимой уже усилился защитником Андро Гиоргадзе и полузащитником Алексеем Хахлевым, который стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

В конце прошлой недели Карпаты все же отправились на турецкий тренировочный сбор. Последний был под угрозой срыва из-за финансовых проблем клуба.