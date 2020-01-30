Ворскла подписала экс-защитника Зари

Новости спорта:Украинский защитник Евгений Опанасенко возвращается на родину.

Ворскла на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Евгением Опанасенко.

С лета 2018 года украинец выступал в Турции за Коньяспор, за который в нынешнем сезоне не провел ни одного официального матча.

В Украине Опанасенко выступал за запорожский Металлург, а также Черноморец и Зарю, в составе которой играл в Лиге Европы.

Подробности сделки клуб обещает объявить в ближайшее время.

Зимой полтавский клуб уже вернул в состав нападающего Владислава Кулача, подписал бывшего форварда Вереса Руслана Степанюка и продлил до 2021 года контракт с Денисом Васиным.

На зимний перерыв в Премьер-лиге подопечные Юрия Максимова ушли на предпоследней, 11-й строке в турнирной таблице.