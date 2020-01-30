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Каштру подвел итоги первого сбора Шахтера (Видео)

Каштру подвел итоги первого сбора Шахтера (Видео)
15:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Португальский тренер Луиш Каштру подвел итоги первого сбора "горняков".

Главный тренер Шахтер Луиш Каштру поделился мнением о работе команды на первом зимнем сборе после спарринга со Словацко (1:0).

"На первый сбор у нас были определенные цели, которые мы должны были выполнить. Одной из задач было посмотреть на новых игроков, которые прилетели с нами. В двух предыдущих поединках было важно посмотреть на них и понять игроков, чтобы сформировать о них конкретное мнение.

Сегодняшняя игра была совершенно другим поединком, с другими целями. Мы больше смотрели на коллективные действия команды. Должна была быть сильная реакция на потерю мяча, нам это удалось. Также требовался правильный оборонный блок, контроль, линия обороны, мы должны были быть стабильными и доминировать. Это нам удалось.

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Мы знаем, что ребята устали, но они показали себя достойно, показали, что прибавляют с каждым днем. Абсолютно доволен сегодняшней тренировкой.

На данный момент в моей голове сложилась оценка для каждого из игроков. Многим из них сложно, они не привыкли к таким требованиям, но если ты хочет быть в Шахтере, то должен быть на высоком уровне. Мы примем решение по ним вскоре вместе с администрацией клуба" – рассказал Каштру в комментарии пресс-службе клуба.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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