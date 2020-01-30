Экс-игрок Реала Гранеро объяснил переход в клуб из третьего дивизиона Испании

Новости спорта:Эстебан Гранеро перешел в Марбелью.

Новичок "Марбельи" полузащитник Эстебан Гранеро, известный по игре за мадридский "Реал", объяснил решение присоединиться к клубу из третьего дивизиона Испании после двух с половиной сезонов в "Эспаньоле".

"Я сделал этот шаг, потому что это лучшее решение для всех, учитывая обстоятельства. Для меня это грустный день, потому что "Эспаньол" значил для меня всё на протяжении двух с половиной лет. У меня осталось чувство незаконченного дела, поскольку я взял на себя обязанность помогать команде в хорошие и плохие времена. Однако я уверен, что мои партнёры выполнят задачу и сохранят для клуба прописку в Примере.

Что касается перехода в "Марбелью", родители всегда учили меня подвергать сомнению устоявшиеся нормы. Учитывая реалии современного футбола, было бы логичнее отправиться в арабскую страну на более выгодных условиях, но тогда я пошёл бы против своих чувств.

Я принял это решение с полным осознанием", — цитирует Гранеро Mundo Deportivo.