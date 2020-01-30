Лацио согласовал трансфер Жиру

Новости спорта:Руководство римского "Лацио" до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести нападающего лондонского "Челси" Оливье Жиру.

Итальянский клуб уже договорится о контракте с 33-летним французом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Теперь "орлам" нужно согласовать сделку с "Челси". В услугах Жиру заинтересованы также каталонская "Барселона", миланский "Интер", лондонский "Тоттенхэм Хотспур" и бирмингемская "Астон Вилла".

Оливье выступает за "Челси" с января 2018 года. Его контракт с синими рассчитан до 30 июня. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 9 млн.

В нынешнем сезоне Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.