Лацио согласовал трансфер Жиру

Итальянский клуб уже договорится о контракте с 33-летним французом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Теперь "орлам" нужно согласовать сделку с "Челси". В услугах Жиру заинтересованы также каталонская "Барселона", миланский "Интер", лондонский "Тоттенхэм Хотспур" и бирмингемская "Астон Вилла".
Оливье выступает за "Челси" с января 2018 года. Его контракт с синими рассчитан до 30 июня. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 9 млн.
В нынешнем сезоне Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.