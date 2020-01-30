Названы футбольные матчи в Украине, во время которых используют VAR

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал расписание матчей чемпионата и Кубка страны с применением системы VAR (Video assistant referee - Система видеопомощи арбитрам).
Как сообщает пресс-служба УАФ, в список поединков могут быть внесены коррективы.
Календарь игр национальных футбольных соревнований, на которых используют систему VAR:
19-й тур украинской Премьер-лиги
"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава), НСК "Олимпийский" (Киев)
"Шахтер" (Донецк) - "Десна" (Чернигов), ОСК "Металлист" (Харьков)
20-й тур
"Днепр-1" - "Динамо" (Киев), "Днепр-Арена" (Днепр)
"Заря" (Луганск) - "Олимпик" (Донецк), "Славутич-Арена" (Запорожье)
21-й тур
"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалевка), НСК "Олимпийский" (Киев)
"Шахтер" (Донецк) - "Днепр-1", ОСК "Металлист" (Харьков)
22-й тур
"Александрия" - "Динамо" (Киев), "Ника" (Александрия)
"Днепр-1" - "Мариуполь". "Днепр-Арена" (Днепр)
1/4 финала Кубка Украины
"Динамо" (Киев) - "Александрия", НСК "Олимпийский" (Киев)
"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава), стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов).