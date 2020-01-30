Названы футбольные матчи в Украине, во время которых используют VAR

Новости спорта:Комитет арбитров УАФ назвал матчи, во время которых используют систему видеопомощи арбитрам. Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал расписание матчей чемпионата и Кубка страны с применением системы VAR (Video assistant referee - Система видеопомощи арбитрам). Как сообщает пресс-служба УАФ, в список поединков могут быть внесены коррективы. Календарь игр национальных футбольных соревнований, на которых используют систему VAR: 19-й тур украинской Премьер-лиги "Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава), НСК "Олимпийский" (Киев) "Шахтер" (Донецк) - "Десна" (Чернигов), ОСК "Металлист" (Харьков) 20-й тур "Днепр-1" - "Динамо" (Киев), "Днепр-Арена" (Днепр) "Заря" (Луганск) - "Олимпик" (Донецк), "Славутич-Арена" (Запорожье) 21-й тур "Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалевка), НСК "Олимпийский" (Киев) "Шахтер" (Донецк) - "Днепр-1", ОСК "Металлист" (Харьков) Футболисты Баварии подрались на тренировке 22-й тур "Александрия" - "Динамо" (Киев), "Ника" (Александрия) "Днепр-1" - "Мариуполь". "Днепр-Арена" (Днепр) 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" (Киев) - "Александрия", НСК "Олимпийский" (Киев) "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава), стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов). Перейти на Главную страницу