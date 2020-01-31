Севилья сенсационно покинула Кубок Испании

Новости спорта:«Севилья» вылетела из Кубка Испании от клуба второго дивизиона.

«Севилья» сенсационно уступила в матче 1/8 финала Кубка Испании «Мирандесу», выступающему в Сегунде, втором по силе испанском дивизионе.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Мирандеса». На дубль Барросо Родригеса и гол Альваро Рея «Севилья» смогла ответить лишь мячом, забитым Нолито с пенальти. В параллельном матче «Барселона» разгромила «Леганес» со счётом 5:0.

Также в четвертьфинал вышли «Гранада», обыгравшая «Бадахос» 3:2, «Валенсия», одержавшая минимальную победу над «Леонесой», «Атлетик» из Бильбао, переигравший «Тенерифе» со счётом 4:3, не оставивший шансов «Сарагосе» мадридский «Реал» (4:0), а также «Реал Сосьедад» и «Вильярреал», обыгравшие «Осасуну» и «Райо Вальекано» соответственно.