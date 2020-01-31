Коваленко: Думаю, все немного устали

Интервью с автором единственного гола в матче "Шахтер" – "Словацко".
– Как игралось?
– Утро, чуть-чуть тяжело, но в целом нормально.
– Насколько раннее начало матчей вчера и сегодня сказывается на динамике игры?
– Честно говоря, не знаю. Может, из-за того, что вышло солнце и стало немного жарко, с самого начала не очень были готовы функционально.
– "Шахтер" провел четыре спарринга на первом сборе. С кем было тяжелее всего?
– В каждом матче сложно. Последний выиграли и в хорошем настроении отдохнем.
– Команда устала? Уже ждете двухдневного перерыва?
– Думаю, все немного устали. Отдохнем и продолжим работать, готовиться к поединкам с "Бенфикой".
– Как оценишь свою форму? На сколько процентов готов?
– Это решать тренерам. Они подскажут, в чем добавить.