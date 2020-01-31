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Коваленко: Думаю, все немного устали

Коваленко: Думаю, все немного устали
07:39 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта:Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко оценил зимний сбор.

Интервью с автором единственного гола в матче "Шахтер" – "Словацко".

– Как игралось?

– Утро, чуть-чуть тяжело, но в целом нормально.

– Насколько раннее начало матчей вчера и сегодня сказывается на динамике игры?

– Честно говоря, не знаю. Может, из-за того, что вышло солнце и стало немного жарко, с самого начала не очень были готовы функционально.

– "Шахтер" провел четыре спарринга на первом сборе. С кем было тяжелее всего?

– В каждом матче сложно. Последний выиграли и в хорошем настроении отдохнем.

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– Команда устала? Уже ждете двухдневного перерыва?

– Думаю, все немного устали. Отдохнем и продолжим работать, готовиться к поединкам с "Бенфикой".

– Как оценишь свою форму? На сколько процентов готов?

– Это решать тренерам. Они подскажут, в чем добавить.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Виктор Коваленко.
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