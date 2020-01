Месси в очередной раз вписал свое имя в историю (Видео)

Капитан Барселоны Лионель Месси отличился дублем в матче 1/8 финала Кубка Испании против Леганеса, чем помог своей команде одержать победу со счетом 5:0.

Благодаря этой победе, Месси стал первым в истории футболистом, который добыл победу в 500 поединках во всех турнирах Испании на клубном уровне.

Для достижения этой отметки Месси понадобилось 709 матчей. При этом Барселона с Месси в составе потерпела 79 поражений и 131 раз сыграла вничью. За все это время Месси забил 622 гола и сделал 241 результативную передачу.

Обзор матча:

Барселона успела поздравить своего лидера с этим достижением.

... And chalk up another #Messi milestone! Congratulations, Leo! pic.twitter.com/5y7tfk6Keo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020