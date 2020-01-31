Сульшер требует подписать форварда в МЮ

Новости спорта:Уле Гуннар Сульшер требует у руководства клуба совершить еще один трансфер.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер требует у руководства клуба совершить еще один трансфер, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главному тренеру «красных дьяволов» необходим нападающий и он намерен приобрести игрока на эту позицию до закрытия трансферного окна (до конца дня 31-го января).

Известно, что МЮ может взять в аренду форварда «Борнмута» Джошуа Кинга или же нападающего «Зенита» Соломона Рондона.

Последним трансфером МЮ стал Бруну Фернандеш из «Спортинга», за которого клуб заплатил 80 миллионов евро вместе с бонусами.