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Сульшер требует подписать форварда в МЮ

Сульшер требует подписать форварда в МЮ
09:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уле Гуннар Сульшер требует у руководства клуба совершить еще один трансфер.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер требует у руководства клуба совершить еще один трансфер, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главному тренеру «красных дьяволов» необходим нападающий и он намерен приобрести игрока на эту позицию до закрытия трансферного окна (до конца дня 31-го января).

Известно, что МЮ может взять в аренду форварда «Борнмута» Джошуа Кинга или же нападающего «Зенита» Соломона Рондона.

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Последним трансфером МЮ стал Бруну Фернандеш из «Спортинга», за которого клуб заплатил 80 миллионов евро вместе с бонусами.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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