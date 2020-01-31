Сын Коломойского сменил номер в честь Брайанта (Фото)

Новости спорта:Грегори Коломойский отреагировал на трагическую смерть своего кумира.

Коби Брайант в воскресенье утром разбился на вертолете. Вместе с пятикратным чемпионом НБА жертвами авиакатастрофы стали еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь.

Коломойский в Днепре начинал сезон под 45-м номером. На матч Кубка Украины против Запорожья Грегори вышел в матче с 8-м номером. Под этим номером Брайант проводил свои первые сезоны в НБА.

"Это был мой первый номер, когда я только начал играть в баскетбол. Коби – один из самых любимых моих баскетболистов, так что да, наверное, какая-то дополнительная мотивация присутствует", - сказал Коломойский-младший.

Грегори Коломойский в своем дебютном сезоне в Днепре в рамках Суперлиги отыграл 12 матчей. В среднем за игру сын украинского олигарха набирает по 1,3 очка и 0,5 подбора.