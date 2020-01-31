"Плакса": история успеха Криштиану Роналду

Новости спорта:Уже в детстве Криштиану Роналду не любил проигрывать.

Экс-партнер Криштиану Роналду по молодежной команде Андоринья Рикардо Сантос рассказал, как называли португальца одноклубники.

По его словам, звездный футболист уже тогда не любил проигрывать и начинал, плакать, когда ему не давали пас.

"Его называли плаксой. Все потому, что уже тогда Роналду обожал побеждать так же, как сейчас. Когда он проигрывал или когда другие не давали ему пас, он плакал", – цитирует Сантоса The Washington Post.

Отметим, что Роналду выступал за Андоринью в период с 1993 по 1995 год, после чего попал в академию Насьонала, а потом и Спортинга, откуда перешел в Манчестер Юнайтед.