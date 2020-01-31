Месси пролил свет на свое будущее

Новости спорта:Лионель Месси может разорвать договор с Барселоной в конце каждого сезона.

Лидер Барселоны Лионель Месси намерен ежегодно продлевать контракт с Барселоной на сезон, сообщает Mundo Deportivo.

Решение о продолжении сотрудничества будет приниматься футболистом в зависимости от его физических кондиций и готовности выступать на высочайшем уровне.

Действующее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до лета 2021 года, но в прошлом году стало известно, что Лионель сохраняет за собой право расторгнуть контракт в конце каждого сезона.

При этом высшее руководство блаугранас готово предложить Месси бессрочный контракт.

В нынешнем сезоне капитан каталонцев сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 9 результативных передач.

На сегодняшний день Барселона занимает второе место в таблице Примеры и отстает от лидирующего Реала на три очка.