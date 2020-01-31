Скачать
Пятница, 31.01.2020
Астон Вилла установила уникальное достижение в футболе
Астон Вилла установила уникальное достижение в футболе
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии

"А как же Матвиенко?": Арсенал арендовал защитника Саутгемптона

"А как же Матвиенко?": Арсенал арендовал защитника Саутгемптона
13:12 Сегодня Телеграф Фото: ФК Арсенал

Новости спорта:Лондонский Арсенал в официальном твиттере клуба объявил о переходе правого защитника Седрика Соареша.

Лондонский Арсенал в официальном твиттере клуба объявил о переходе правого защитника Седрика Соареша. Португалец перейдет в столичный клуб из Саутгемптона.

Стороны договорились об аренде до конца сезона, когда у Соареша закончится контракт со Святыми.

В нынешнем сезоне 28-летний португалец сыграл в 19 матчах за Саутгемптон, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

"Напишите почти Барселона": Бакамбу не подписал контракт с каталонцами

Ранее Арсенал арендовал защитника Фламенго Пабло Мари, который изначально рассматривался в качестве альтернативы Николаю Матвиенко из Шахтера.

Канониры занимают десятое место в английской Премьер-лиге и отстают от зоны Лиги чемпионов на десять очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости футбола, Седрик Соареш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир Кличко: Я применяю адреналин для собственных нужд
02 Месси в очередной раз вписал свое имя в историю (Видео)
03 Леброн Джеймс сделал татуировку в память о Коби Брайанте (Видео)
04 Тоттенхэм отпустил Роуза, у которого был конфликт с Моуринью
05 Севилья сенсационно покинула Кубок Испании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь