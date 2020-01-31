"А как же Матвиенко?": Арсенал арендовал защитника Саутгемптона

Новости спорта:Лондонский Арсенал в официальном твиттере клуба объявил о переходе правого защитника Седрика Соареша.

Лондонский Арсенал в официальном твиттере клуба объявил о переходе правого защитника Седрика Соареша. Португалец перейдет в столичный клуб из Саутгемптона.

Стороны договорились об аренде до конца сезона, когда у Соареша закончится контракт со Святыми.

В нынешнем сезоне 28-летний португалец сыграл в 19 матчах за Саутгемптон, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Арсенал арендовал защитника Фламенго Пабло Мари, который изначально рассматривался в качестве альтернативы Николаю Матвиенко из Шахтера.

Канониры занимают десятое место в английской Премьер-лиге и отстают от зоны Лиги чемпионов на десять очков.