"А как же Матвиенко?": Арсенал арендовал защитника Саутгемптона

Лондонский Арсенал в официальном твиттере клуба объявил о переходе правого защитника Седрика Соареша. Португалец перейдет в столичный клуб из Саутгемптона.
Стороны договорились об аренде до конца сезона, когда у Соареша закончится контракт со Святыми.
В нынешнем сезоне 28-летний португалец сыграл в 19 матчах за Саутгемптон, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее Арсенал арендовал защитника Фламенго Пабло Мари, который изначально рассматривался в качестве альтернативы Николаю Матвиенко из Шахтера.
Канониры занимают десятое место в английской Премьер-лиге и отстают от зоны Лиги чемпионов на десять очков.