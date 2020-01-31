Скачать
Пятница, 31.01.2020
Украинка Блашко - лучший стрелок Кубка мира по биатлону
Украинка Блашко - лучший стрелок Кубка мира по биатлону
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 побил рекорд результативности
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии
Украинки Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Германии

Пятов: Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов

Пятов: Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов
14:59 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением о преимуществах возможного трансфера Николая Матвиенко.

"Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов. Хочется, чтобы игрок оказался в таком чемпионате. Конечно, не хочется терять такого игрока, но мое мнение – все от этого выиграют, если Николай перейдет за определенную сумму.

"Шахтер" докажет, что он умеет воспитывать и продавать футболистов. У нас хорошие защитники. Со всеми комфортно. Все понимающие, главное им подсказывать. Если они толковые люди – это только в плюс, если будут слушаться вратарей.

Матвиенко молодой – это самый большой его плюс. Похож очень на Ракицкого – тоже левая нога, старается найти эту разрезающую передачу. Не всегда получается, конечно, но и у Ярика не всегда получалось. Он старается, плюс скорость, плюс хороший выбор позиции. Он еще многому может научиться – будет очень сильный", – сказал Пятов.

Месси в очередной раз вписал свое имя в историю (Видео)

Ранее сообщалось, что Матвиенко может перейти в АПЛ, но вариант с "Арсеналом" отпал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир Кличко: Я применяю адреналин для собственных нужд
02 Месси в очередной раз вписал свое имя в историю (Видео)
03 Леброн Джеймс сделал татуировку в память о Коби Брайанте (Видео)
04 Севилья сенсационно покинула Кубок Испании
05 Тоттенхэм отпустил Роуза, у которого был конфликт с Моуринью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь