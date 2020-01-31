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Барселона подписала молодого таланта Браги

Барселона подписала молодого таланта Браги
14:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Каталонский клуб подписал молодого исполнителя португальской Браги.

Барселона подписала молодого вингера Браги Франсишко Тринкау, сообщает официальный сайт каталонцев.

Барселона заплатит Браге за 21-летнего игрока 31 миллион евро. Трансфер состоится 1 июля 2020 года.

Контракт с Тринкау рассчитан до лета 2025 года. Барселона прописала клаусулу молодому португальцу 500 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тринкау сыграл в 22 матчах Браги, забив 3 гола и отдав 6 результативных передач.

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При этом каталонцы пока не нашли замену Луису Суаресу, который из-за травмы будет вынужден пропустить четыре месяца.

Барселона интересовалась Ришарлисоном, но бразильского форварда за 100 миллионов евро отказался отпускать Эвертон.

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ФК Барселона, Футбол, ФК Брага, Новости футбола, Франсишко Тринкау.
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