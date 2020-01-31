Спарринги с лидерами УПЛ: планы Волыни на зимнее межсезонье

Новости спорта:Волынь на официальном сайте представила список команд.

Волынь на официальном сайте представила список команд, с которыми проведет контрольные матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

1 февраля — молодежная команда Динамо

8 февраля — Полесье

12 февраля — Верес

13 февраля — Шахтер

16 февраля — под вопросом

Матч с «молодежкой» Динамо Волынь проведет в Конча-Заспе, а с Полесьем встретится в Житомире. Игра с Вересом пройдет в Ковеле, а с Шахтером — в Счастливом.

На зимний перерыв в чемпионате Первой лиги подопечные Андрея Тлумака ушли на втором месте в турнирной таблице.