Спарринги с лидерами УПЛ: планы Волыни на зимнее межсезонье

Волынь на официальном сайте представила список команд, с которыми проведет контрольные матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.
1 февраля — молодежная команда Динамо
8 февраля — Полесье
12 февраля — Верес
13 февраля — Шахтер
16 февраля — под вопросом
Матч с «молодежкой» Динамо Волынь проведет в Конча-Заспе, а с Полесьем встретится в Житомире. Игра с Вересом пройдет в Ковеле, а с Шахтером — в Счастливом.
На зимний перерыв в чемпионате Первой лиги подопечные Андрея Тлумака ушли на втором месте в турнирной таблице.