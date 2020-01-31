Когда форвард Динамо Каргбо вернется на футбольное поле

Новости спорта:У Ибрагима Каргбо диагностировано повреждение внутренней боковой связки.

У бельгийского новичка киевского Динамо Ибрагима Каргбо диагностировано повреждение внутренней боковой связки, сообщает официальный сайт киевлян.

Игроку прописано консервативное лечение, по меньшей мере четыре недели он проведет в специальной лангете, а затем начнет процесс восстановления. Сроки возвращения Каргбо на поле будут определены позже.

Нападающий травмировался во время товарищеского матча против Кайрата (2:0), когда забивал второй гол.

Бельгиец появился на поле в перерыве, выйдя на позицию форварда вместо Франа Соля. Он оформил дубль в поединке.

Киевляне подписали Каргбо в начале декабря прошлого года. До перехода в Динамо он выступал за бельгийский Льерс на правах аренды, проведя за него 10 матчей.

Также Каргбо-младший регулярно вызывается в юношеские сборные Бельгии. Сейчас является игроком команды U-19, за которую сыграл уже 7 матчей и забил 1 гол.

Киевляне 2 февраля отправятся на второй тренировочный сбор в турецкий Белек, который продлится до 16 февраля.

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 23 февраля сыграют с Ворсклой.