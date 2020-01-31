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Ди Мария: Я играл с Руни, Ибрагимовичем, Роналду и Месси. Лео - лучший из них

Ди Мария: Я играл с Руни, Ибрагимовичем, Роналду и Месси. Лео - лучший из них
17:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Анхель Ди Мария назвал сильнейшего футболиста мира.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением о сильнейших одноклубниках в своей карьере.

"Для меня было мечтой получить возможность играть с Уэйном Руни, Златаном Ибрагимовичем, Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Я привык играть ими на PlayStation и даже представить не мог, что буду выступать вместе с ними в реальной жизни.

Лео — лучший из этой четвёрки. Криштиану — монстр, а Неймар просто получает удовольствие от футбола. Ибра — сумасшедший. На поле он кажется плохим парнем, но на самом деле он хороший. Я ладил с ним, когда он выступал в "ПСЖ".

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Руни — тихий парень. Никогда не думал, что он настолько силён. Из этих превосходных футболистов трудно выбрать лучшего, но если мне придётся сделать это, я выберу Месси", — сказал Ди Мария в интервью TyC Sports.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Анхель Ди Мария.
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