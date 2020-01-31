Яя Туре покинул китайский клуб

Новости спорта:Яя Туре покинул ФК Циндао Хайню.

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил об уходе своего подопечного из китайского клуба "Циндао Хайню".

"Яя Туре больше не играет за "Циндао Хайню". Не знаю, завершил он карьеру или нет, у него семь пятниц на неделе, но сейчас он без клуба. Можно сказать, что свободный агент", — приводит слова Селюка Sport24.

Туре подписал контракт с "Циндао Хайню" летом прошлого года, находясь в статусе свободного агента после ухода из "Олимпиакоса" в декабре 2018 года. До этого сообщалось, что Яя может продолжить карьеру в России, перейдя в "Тамбов".

В ходе своей карьеры 36-летний хавбек также защищал цвета "АСЕК Мимозас", "Беверена", донецкого "Металлурга", "Монако", "Барселоны" и "Манчестер Сити". В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.