СМИ опубликовали переписку экс-генсека ФИФА с Аль-Хелаифи по делу о коррупции

Новости спорта:Переписка датирована ноябрем 2014 года

Mediapart и Европейский консорциум журналистских расследований (EIC) опубликовал переписку бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке с катарским шейхом Нассером Аль-Хелаифи, датированную ноябрём 2014 года.

Обнародованные сообщения свидетельствуют о том, что нынешний президент "Пари Сен-Жермен" оказывал финансовую поддержку чиновнику из Международной федерации футбола. В одном из писем Вальке просит Аль-Хелаифи оплатить счета по проведённым на вилле на Сардинии работам: "Счёт до сих пор не оплачен. Не могли бы вы срочно позаботиться об этом?". Катарский шейх ответил: "Да, босс".

Предполагается, что виллу на Сардинии Вальке предоставил Аль-Хелаифи. Также в то время тогдашний генсек ФИФА приобрёл 34-метровую яхту, которую назвал именем своей жены.

Обнародованная переписка должна стать доказательством подкупа чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Напомним, право проведения турнира досталось Катару.