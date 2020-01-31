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Бэйл не попал в заявку Реала на матч с Атлетико

Бэйл не попал в заявку Реала на матч с Атлетико
19:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не включил вингеров Эдена Азара и Гарета Бэйла в заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Атлетико".

Встреча состоится завтра, 1 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Возможность сыграть во встрече с "матрасниками" получили 19 игроков "сливочных".

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

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Заявку "Реала" можно посмотреть в "твиттере" клуба.

Напомним, Азар восстанавливается после травмы. С основной группой бельгиец начал работать лишь на этой неделе.

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Футбол, Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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