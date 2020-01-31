Бэйл не попал в заявку Реала на матч с Атлетико

Встреча состоится завтра, 1 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Возможность сыграть во встрече с "матрасниками" получили 19 игроков "сливочных".
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
Заявку "Реала" можно посмотреть в "твиттере" клуба.
Напомним, Азар восстанавливается после травмы. С основной группой бельгиец начал работать лишь на этой неделе.