Бэйл не попал в заявку Реала на матч с Атлетико

Новости спорта:Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не включил вингеров Эдена Азара и Гарета Бэйла в заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Атлетико".