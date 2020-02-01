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Палкин отверг обвинения в срыве трансфера Матвиенко в Арсенал

Палкин отверг обвинения в срыве трансфера Матвиенко в Арсенал
10:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Гендир "горняков" Сергей Палкин прокомментировал слухи относительно защитника.

В минувшее трансферное окно многие СМИ писали об интересе лондонского Арсенала к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко. Football.ua связался с гендиректором Шахтера Сергем Палкиным, чтобы услышать подробности этой ситуации и узнать, почему трансфер так и не состоялся.

– Сергей Анатольевич, на данный момент в СМИ ходит очень много слухов относительно интереса лондонского Арсенала к игроку Шахтера Николаю Матвиенко. Вы не могли бы нам дать реальную картину происходящего?

– Прежде всего хочу сказать, что со стороны Арсенала мы не получали никаких официальных предложений или звонков. Единственное что я получил, так это доверенность от одного испанского агента, выданную Арсеналом на ведение переговоров по аренде Матвиенко в Арсенал. На что я агенту сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Все, точка. Никаких дальнейших смс, звонков или сообщений я больше не получал. Хочу отметить, что в истории нашего клуба никогда не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого футболиста команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали. Мне интересно себе представить реакцию Арсенала, если бы они получили доверенность, выписанную на какого-либо агента на ведение переговоров об аренде, скажем, Обамеянга в Шахтер. Ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Вот примерно такая же реакция была у нас в клубе.

Агент обвинил Палкина в срыве трансфера Матвиенко в Арсенал

А агентам футболиста и другим лицам, заинтересованным заработать финансовые и PR дивиденды на данной теме, я советую свои профессиональные эксперименты ставить не на ключевом футболисте Шахтера и национальной сборной Украины, а на игроках уровнем намного ниже.

Действующий контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 21 поединок в футболке "горняков", отличившись одним голом и одним ассистом.

Вместо Матвиенко Арсенал решил подписать защитника Фламенго Пабло Мари, который присоединился к клубу на правах аренды с правом выкупа.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Сергей Палкин, Новости футбола, Николай Матвиенко.
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