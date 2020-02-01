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Погба опять попал на радар Ювентуса

Погба опять попал на радар Ювентуса
11:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Поль Погба может вернуться в Турин.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба по окончании сезона может вернуться в "Ювентус", за который выступал ранее.

Как сообщает Calciomercato.com, руководство туринского клуба определило в качестве приоритетной задачи на летнее межсезонье усиление средней линии команды. В связи с этим "бьянконери" сделали Поля своей главной целью и приложат все усилия для его перехода в следующее трансферное окно.

Отмечается, что Погба — не единственный игрок, кого хочет заполучить "Ювентус". В планы "старой синьоры" входит также летнее приобретение 19-летнего хавбека "Брешии" Сандро Тонали.

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Погба перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне в 7 матчах английской Премьер-лиги француз отдал 2 результативные передачи.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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