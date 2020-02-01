Скачать
Суббота, 01.02.2020
Анна Музычук попала в число призеров шахматного турнира в Гибралтаре
Анна Музычук попала в число призеров шахматного турнира в Гибралтаре
Шелестюк решением судей победил Луиса Альберто Верона
Шелестюк решением судей победил Луиса Альберто Верона
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Бой Джошуа-Усик под угрозой срыва
Бой Джошуа-Усик под угрозой срыва

Старший сын Зидана перешел в испанский клуб

Старший сын Зидана перешел в испанский клуб
11:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энцо Зидан стал игроком Альмерии, выступающей в Сегунде.

Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, стал игроком "Альмерии", сообщает пресс-служба испанской команды.

Подробности соглашения 24-летнего французского игрока с "Альмерией" не разглашаются.

Энцо Зидан является воспитанником мадридского "Реала", в молодёжных командах которого выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. После ухода из "Королевского клуба" полузащитник защищал цвета "Алавеса". Сезон-2019/2020 Энцо Зидан начинал в португальском "Авеше". Французский хавбек принял участие в 11 матчах за португальский клуб и забил 2 мяча.

Бэйл не попал в заявку Реала на матч с Атлетико

"Альмерия" набрала 45 очков в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Сегунды. Лидером соревнований на данный момент является "Кадис", набравший 48 очков в 25 матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Альмерия, Энцо Зидан, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик выложил провокационное фото
02 Тайсон Фьюри о травме глаза: Я ничего не могу поделать с этим
03 Зверев пожертвовал часть призовых за Australian Open 2020 на борьбу с лесными пожарами
04 Лейпциг подписал конкурента Зинченко в МС
05 Реваншу Нурмагомедов - Макгрегор быть: названы сроки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь