Сетьен со слезами на глазах наблюдает, как тренируется Дембеле

Новости спорта:Усман Дембеле усердно работает на тренировках Барселоны.

Главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен высказался о работе нападающего Усмана Дембеле на тренировках каталонской команды.

"Мы ещё не разговаривали с Дембеле. Как и у большинства, в его игре есть моменты, которые необходимо улучшить. Тем не менее, следует помнить, что Дембеле и ряд других игроков — ещё дети. Но они преданы делу, я вижу это. У меня на глаза наворачиваются слёзы, когда я вижу, с какой интенсивностью и целеустремлённостью тренируется Дембеле. Я в восторге от него", — приводит слова Сетьена Sport.es.

Дембеле перешёл в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила € 125 млн. В нынешнем сезоне 22-летний французский форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.

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