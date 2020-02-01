Скачать
Суббота, 01.02.2020
Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)
Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)
Шелестюк решением судей победил Луиса Альберто Верона
Шелестюк решением судей победил Луиса Альберто Верона
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Бой Джошуа-Усик под угрозой срыва
Бой Джошуа-Усик под угрозой срыва

Сетьен со слезами на глазах наблюдает, как тренируется Дембеле

Сетьен со слезами на глазах наблюдает, как тренируется Дембеле
12:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Усман Дембеле усердно работает на тренировках Барселоны.

Главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен высказался о работе нападающего Усмана Дембеле на тренировках каталонской команды.

"Мы ещё не разговаривали с Дембеле. Как и у большинства, в его игре есть моменты, которые необходимо улучшить. Тем не менее, следует помнить, что Дембеле и ряд других игроков — ещё дети. Но они преданы делу, я вижу это. У меня на глаза наворачиваются слёзы, когда я вижу, с какой интенсивностью и целеустремлённостью тренируется Дембеле. Я в восторге от него", — приводит слова Сетьена Sport.es.

Дембеле перешёл в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила € 125 млн. В нынешнем сезоне 22-летний французский форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.

Ранее сообщалось, что Бэйл не попал в заявку Реала на матч с Атлетико.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Усман Дембеле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик выложил провокационное фото
02 Зверев пожертвовал часть призовых за Australian Open 2020 на борьбу с лесными пожарами
03 Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
04 Тайсон Фьюри о травме глаза: Я ничего не могу поделать с этим
05 Реваншу Нурмагомедов - Макгрегор быть: названы сроки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь