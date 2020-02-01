Реал - Атлетико: онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Прямая трансляция матча 22-го тура чемпионата Испании по футболу Реал - Атлетико.

Сегодня, 1 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу Реал - Атлетико. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени, "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Составы команд

"Реал": Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич, Бензема.

Запасные: Ареола, Милитао, Марсело, Васкес, Хамес, Йович, Винисиус.

"Атлетико": Облак, Савич, Врсалько, Лоди, Фелипе, Сауль, Льоренте, Парти, Витоло, Мората, Корреа.

Запасные: Адан, Эрмосо, Карраско, Лемар, Мойя, Камельо, Шапоньич.

Онлайн-трансляция матча

Команды уже прибыли на стадион:

"Сантьяго Бернабеу" в ожидании дерби:

Реал по итогам 21-й сыгранной игры занимает первое место в Примере, опережая ближайшего оппонента на три очка. Матрасники, в свою очередь, преследуют грандов, отставание от лидера - 10 очков.

Недавно команды встречались в Суперкубке Испании, который проходил в Саудовской Аравии. В серии пенальти более удачливыми оказались подопечные Зинедина Зидана.