Реал - Атлетико: онлайн-трансляция матча

Сегодня, 1 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу Реал - Атлетико. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени, "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.
Составы команд
"Реал": Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич, Бензема.
Запасные: Ареола, Милитао, Марсело, Васкес, Хамес, Йович, Винисиус.
"Атлетико": Облак, Савич, Врсалько, Лоди, Фелипе, Сауль, Льоренте, Парти, Витоло, Мората, Корреа.
Запасные: Адан, Эрмосо, Карраско, Лемар, Мойя, Камельо, Шапоньич.
Онлайн-трансляция матча
Команды уже прибыли на стадион:
¡Ya estamos en el Bernabéu! #RealMadridAtleti | #HalaMadrid pic.twitter.com/YMadIqHGOp
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2020
[] ¡Rumbo al escenario del partido!
#RealMadridAtleti | #AúpaAtleti pic.twitter.com/PAN0EAFuWA
— Atlético de Madrid (@Atleti) February 1, 2020
"Сантьяго Бернабеу" в ожидании дерби:
Santiago Bernabéu #RealMadridAtleti | #RMLiga pic.twitter.com/Mw5YRvaNhW
— Real Madrid C.F. (@realmadridfra) February 1, 2020
Реал по итогам 21-й сыгранной игры занимает первое место в Примере, опережая ближайшего оппонента на три очка. Матрасники, в свою очередь, преследуют грандов, отставание от лидера - 10 очков.
Недавно команды встречались в Суперкубке Испании, который проходил в Саудовской Аравии. В серии пенальти более удачливыми оказались подопечные Зинедина Зидана.