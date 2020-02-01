Карпаты победили словацкий Серед на турецком сборе

Новости спорта:Карпаты с игроками на просмотре разгромили словацкий Серед в контрольном матче.

Карпаты провели второй товарищеский матч на сборе в Турции. Львы уверенно обыграли Серед из Словакии со счетом 3:0.

В первом тайме дубль оформил нападающий Карпат Ростислав Лях. После перерыва голом отметился форвард Жоао Диого Дженнингс.

Отметим, что за Карпаты сыграли полузащитники Геннадий Пасич и Владимир Аржанов, а также нападающий Гегам Кадимян, которые находятся в клубе на просмотре.

Также игровую практику получили зимние новички львовян — защитник Андро Гиоргадзе и полузащитник Алексей Хахлев.

В первом спарринге на сборе в Турции Карпаты сыграли вничью со Слованом из Братиславы (1:1). Следующий контрольный матч команда Романа Санжара проведет 5 февраля против Тузлы из Боснии и Герцеговины.

Первую часть чемпионата Украины Карпаты завершили на последнем месте в турнирной таблице. После зимнего перерыва команда Санжара сыграет с СК Днепр-1 23 февраля.

Товарищеский матч

Карпаты (Украина) — Серед (Словакия) 3:0 (2:0)

Голы: Лях, 7, 43, Дженнингс, 76

Карпаты: Кудрик (Горох, 80), Слива (Дубинчак, 46), Веремеенко, Гиоргадзе (Халл, 46), Якимец (Г. Пасич, 60), Хахлев (Клец, 46), Толочко (Назарина, 46), Притула (Кириленко, 60), Лейоус (Кадимян, 46), Лях (Аржанов, 46, Тлумак, 80), Бойчук (Дженнингс, 46).