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Суббота, 01.02.2020
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Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
18:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Реал» обыграл «Атлетико» в матче Примеры и оторвался от «Барселоны» на 6 очков.

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Винисиус Жуниор на левом фланге бросил в прорыв Ферлана Менди. Тот выполнил передачу в центр штрафной, а Карим Бензема ударом в касание с нескольких метров отправил мяч в ворота Яна Облака.

Реал - Атлетико 1:0

Гол: Бензема, 56

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 46) — Модрич, Иско (Васкес, 46) — Бензема

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Витоло (Феррейра Карраско, 71), Льоренте, Партей (Камельо, 74), Сауль — Корреа, Мората (Лемар, 50)

Предупреждения: Менди, Каземиро — Фелипе, Врсалько.

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Победа позволила «Реалу» оторваться в турнирной таблице чемпионата Испании от «Барселоны», которая занимает 2-е место, на 6 очков. Свой матч 22-го тура Примеры сине-гранатовые сыграют завтра, 2 февраля. Их соперником будет «Леванте». В активе «сливочных» 49 очков. «Атлетико» находится на 5-м месте. На счету команды Диего Симеоне 36 очков.

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Ла Лига, Примера, ФК Атлетико Мадрид, ФК Реал Мадрид.
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