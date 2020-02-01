Скачать
Суббота, 01.02.2020
Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)
Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)
Матч всех звезд: легионеры обыграли Звезд Украины (Видео)
Матч всех звезд: легионеры обыграли Звезд Украины (Видео)
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
От Ибрагимовича до Эриксена: главные переходы зимнего трансферного окна (Фото)
Главные трансферы января (Фото)

Холанд забивает за Боруссию, Бавария возвращает лидерство

Холанд забивает за Боруссию, Бавария возвращает лидерство
19:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал мюнхенскую «Баварию».

Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Баварии» по одному мячу забили нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также хавбек Тьяго Алькантара. Автором единственного гола «Майнца» стал защитник Йерри Юсте.

Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)

В другом матче 20-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала берлинский «Унион». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль. Ещё по одному мячу в ворота «Униона» отправили полузащитники Джейдон Санчо и Аксель Витсель, а также нападающий Марко Ройс, реализовавший пенальти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, ФК Майнц, Новости спорта, Чемпионат Германии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик выложил провокационное фото
02 Зверев пожертвовал часть призовых за Australian Open 2020 на борьбу с лесными пожарами
03 Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
04 Реваншу Нурмагомедов - Макгрегор быть: названы сроки
05 Тайсон Фьюри о травме глаза: Я ничего не могу поделать с этим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь