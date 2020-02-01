Холанд забивает за Боруссию, Бавария возвращает лидерство

Новости спорта:В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал мюнхенскую «Баварию».

Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Баварии» по одному мячу забили нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также хавбек Тьяго Алькантара. Автором единственного гола «Майнца» стал защитник Йерри Юсте.

В другом матче 20-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала берлинский «Унион». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль. Ещё по одному мячу в ворота «Униона» отправили полузащитники Джейдон Санчо и Аксель Витсель, а также нападающий Марко Ройс, реализовавший пенальти.