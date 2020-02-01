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ПСЖ разбил Монпелье со счетом 5:0

ПСЖ разбил Монпелье со счетом 5:0
20:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Команда Тухеля укрепила лидерство в Лиге 1.

ПСЖ дома разгромил Монпелье (5:0) в матче 22-го тура чемпионата Франции.

На 8-й минуте матча Пабло Сарабия вывел ПСЖ вперед. В середине первого тайма Монпелье осталось в меньшинстве. Красную карточку получил голкипер гостей Димитри Берто.

Перед перерывом Анхель Ди Мария удвоил преимущество парижан. Спустя три минуты автоголом отметился защитник Монпелье Даниэль Конгре.

Во второй половине встречи ПСЖ забил еще дважды. Точные удары на счету Килиана Мбаппе и Левена Курзава. Монпелье доигрывал встречу вдевятером. Красную карточку получил Жорис Шотар.

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ПСЖ уверенно возглавляет Лигу 1, опережая Марсель на 13 очков. Монпелье с 33 очками идет на 4-м месте.

В следующем туре 4 февраля ПСЖ на выезде сыграет с Нантом. Монпелье 5 февраля дома примет Мец.

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ФК ПСЖ, ФК Монпелье, Лига 1, Чемпионат Франции, Анхель Ди Мария.
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