Сассуоло шокировал Рому (Видео)

Новости спорта:Состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии между Сассуоло и Ромой.

Подопечные Паулу Фонсека отправились на выезд к Сассуоло в 22-м туре Серии А.

Тем не менее, уже в первом тайме "черно-зеленые" оформили преимущество в три мяча, а после – довели дело до победного конца.

Несмотря на попытки Ромы вернуться в игру, Сассуоло свое преимущество не упустил.

Сассуоло - Рома 4:2

Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 27, Бога, 74 – Джеко, 55, Верету, 72 (с пенальти)

Сассуоло: Консильи – Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос – Обьянг, Локателли – Берарди (Маньяни, 87), Джуричич, Бога (Маньянелли, 82) – Капуто (Дефрель, 75)

Рома: Лопес – Сантон (Б. Перес, 46), Манчини, Смоллинг, Спинаццола – Кристанте, Верету (Вильяр, 81) – Ундер (К. Перес, 65), Пеллегрини, Клюйверт – Джеко

Предупреждения: Обьянг – Кристанте, Сантон, Пеллегрини, Клюйверт, Спинаццола, Манчини

Удален: Пеллегрини, 69.