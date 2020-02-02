Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Гол Бензема - в обзоре Мадридского дерби Реал - Атлетико (Видео)
Гол Бензема - в обзоре Мадридского дерби Реал - Атлетико (Видео)
Блестящий удар Сарабии, забавный автогол - в обзоре матча ПСЖ - Монпелье (Видео)
Блестящий удар Сарабии, забавный автогол - в обзоре матча ПСЖ - Монпелье (Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

Гвардиола: Без победы в Лиге чемпионов моя работа в Манчестер Сити будет считаться неудачной

Гвардиола: Без победы в Лиге чемпионов моя работа в Манчестер Сити будет считаться неудачной
09:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хосеп Гвардиола прокомментировал работу в Манчестер Сити.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о значении победы в Лиге чемпионов.

"Конечно, нас будут оценивать не только по нашей игре, но и по завоёванным трофеям. Это правда. Всё очень просто. Прошлый сезон был невероятным, однако некоторые говорили: "Но вы же не выиграли Лигу чемпионов". Знаю, если не завоюю здесь этот трофей, это будет расцениваться как неудача.

Но мне нравится работать с моими футболистами, которые всё ещё выигрывают много матчей. Победа определённым способом — это то, что помогает брать титулы. Мы верим, что сможем побеждать таким образом. Посмотрим, что произойдёт", — приводит слова 49-летнего испанского специалиста Goal.

Ранее Манчестер Сити добыл путевку в финал Кубка английской лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант
02 Неймар кардинально сменил имидж: теперь он стал еще гламурней (Фото)
03 13 голов - лучший результат Реала за всю историю
04 Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
05 Футзал. Украина проиграла Сербии в квалификации ЧМ-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь