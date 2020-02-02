Гвардиола: Без победы в Лиге чемпионов моя работа в Манчестер Сити будет считаться неудачной

Новости спорта:Хосеп Гвардиола прокомментировал работу в Манчестер Сити.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о значении победы в Лиге чемпионов.

"Конечно, нас будут оценивать не только по нашей игре, но и по завоёванным трофеям. Это правда. Всё очень просто. Прошлый сезон был невероятным, однако некоторые говорили: "Но вы же не выиграли Лигу чемпионов". Знаю, если не завоюю здесь этот трофей, это будет расцениваться как неудача.

Но мне нравится работать с моими футболистами, которые всё ещё выигрывают много матчей. Победа определённым способом — это то, что помогает брать титулы. Мы верим, что сможем побеждать таким образом. Посмотрим, что произойдёт", — приводит слова 49-летнего испанского специалиста Goal.

Ранее Манчестер Сити добыл путевку в финал Кубка английской лиги.