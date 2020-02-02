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Тренер ПСЖ и Мбаппе повздорили из-за замены (Видео)

Тренер ПСЖ и Мбаппе повздорили из-за замены (Видео)
10:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Томас Тухель отреагировал на разногласия с французским форвардом.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал конфликт, который произошел между ним и форвардом Килианом Мбаппе после того, как тренер решил заменить игрока.

"Я тренер. Кто-то должен решать, кто выходит на поле, а кто идет отдыхать. Это я решаю".

"Мбаппе очень умный, он знает, что делает. Ему не нравится уходить с поля, никто не любит подобное. Это плохая ситуация но мы не единственный клуб, который сталкивается с подобными вещами. Я не злюсь, но мне грустно, потому что в таких вещах нет необходимости".

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"Я объяснил ему, почему я его заменил, и так будет всегда. Я всегда буду решать технические аспекты. Мы не играем в теннис, мы играем в футбол, и мы должны уважать всех", — приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, в последнем поединке чемпионата Франции парижане дома разгромили Монпелье.

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ФК ПСЖ, Футбол, Видео, Новости футбола, Томас Тухель, Килиан Мбаппе.
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