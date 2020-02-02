Абидаль хочет выяснить свою роль в Барселоне

Новости спорта:Традиционная пресс-конференция по итогам зимнего трансферного окна отложена.

Эрик Абидаль, занимающий пост технического секретаря Барселоны, встретится с президентом клуба Жозепом Бартомеу, чтобы выяснить свою роль в трансферной политике, сообщает Mundo Deportivo.

В команде существует традиция, по окончанию трансферного окна давать пресс-конференцию, подводя итоги сделок. Абидаль должен был выступить перед прессой, однако прежде намерен обсудить некоторые вопросы с руководством клуба.

Бывший игрок Барселоны недоволен отсутствием четких критериев, по которым следует вести селекцию, а также постоянными вмешательствами в работу секретариата со стороны руководства клуба.

Абидаль хочет окончательно выяснить у президента, какова его роль в организационной структуре, а также какие ограничения у каждого члена секретариата в отношении как главной команды, так и молодежных филиалов.

Барселона в течение зимнего окна пыталась подписать нападающего, вместо травмированного Луиса Суареса. Рассматривались кандидатуры Обамеянга, Ришарлисона, Тадича и Родриго. В итоге каталонцы не подписали ни одного форварда для первой команды.

Барселона после 21 тура идет второй в испанской Примере, отставая от лидера мадридского Реала на 6 очков и имея игру в запасе. Следующий матч каталонцы проведут сегодня, 2 февраля, против Леванте.