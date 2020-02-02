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Неймар получил желтую карточку за эффектный финт (Видео)

Неймар получил желтую карточку за эффектный финт (Видео)
13:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Арбитр Жером Бризар принял неоднозначное решение в матче ПСЖ - Монпелье.

Нападающий ПСЖ Неймар стал жертвой неоднозначного решения главного арбитра матча чемпионата Франции против Монпелье Жерома Бризара.

На 38-й минуте матча бразилец был наказан желтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт "радуга".

Арбитр трактовал действия Неймара как "неспортивное поведение", заявив, что в действиях Неймара было что-то унизительное, поэтому он и наказал его карточкой.

Сам бразилец начал спорить с арбитром, отметив, что "всего лишь играет в футбол".

Перед этим матчем Неймар изменил имидж, покрасив волосы в розовый цвет.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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