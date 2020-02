Неймар получил желтую карточку за эффектный финт (Видео)

Нападающий ПСЖ Неймар стал жертвой неоднозначного решения главного арбитра матча чемпионата Франции против Монпелье Жерома Бризара.

На 38-й минуте матча бразилец был наказан желтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт "радуга".

Арбитр трактовал действия Неймара как "неспортивное поведение", заявив, что в действиях Неймара было что-то унизительное, поэтому он и наказал его карточкой.

Сам бразилец начал спорить с арбитром, отметив, что "всего лишь играет в футбол".

Neymar Jr to the referee - “I am playing football” pic.twitter.com/l5AdmVCgp1

— Seleção Brasil (@Brazil_TeamNews) February 2, 2020