На опыте: Родригес забил дебютный гол за Анкарагюджю (Видео)

Новости спорта:Жерсон Родригес отличился дебютным голом за турецкий Анкарагюджю.

Люксембуржский нападающий Динамо Жерсон Родригес, на правах аренды играющий за турецкий Анкарагюджю, отличился в дебютной игре за турецкий клуб.

24-летний форвард сравнял счет в игре на 50-й минуте, реализовав пенальти в ворота Касымпаши в рамках чемпионата Турции.

Видео дебютного мяча Родригеса:

Ранее сообщалось, что турецкий клуб не будет иметь права выкупа Жерсона Родригеса и летом он вернется в расположение киевского клуба.

Родригес пропустил первый тренировочный сбор Динамо и был переведен в дубль. Он перешел в Динамо прошлым летом из японской Джубило Иваты, подписав пятилетний контракт с бело-синими.

За полгода в Киеве 24-летний Родригес провел 12 матчей за киевлян и забил два мяча.

Анкарагюджю занимает предпоследнее место в турецкой Суперлиге, набрав 13 очков после 19 туров.