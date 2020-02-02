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Заря отправилась на второй сбор в Турцию: состав команды

Заря отправилась на второй сбор в Турцию: состав команды
15:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:В Турции команда будет находиться до 15 февраля.

Заря отправилась на второй тренировочный сбор в Турцию, сообщает официальный сайт клуба.

Изменений по игрокам, по сравнению с составом в январе, практически нет. Представители молодежки, которые тренировались с командой на первом сборе, продолжат работать и на втором.

Отсутствует в списке вратарь Никита Шевченко, получивший травму. Игроку уже сделали операцию, и он начал процесс восстановления.

Полный список игроков на втором сборе:

Никола Василь, Заури Махарадзе, Даниил Хмеловский, Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Виталий Вернидуб, Артем Громов, Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Владимир Билоцерковец, Джоель Абу Ханна, Лазио, Дмитрий Иванисеня, Андрейс Цыганикс, Ловро Цвек, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко, Михайло Перович.

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В Турции команда проведет три контрольные встречи: 6 февраля с Ордабасы, 10 февраля с Железничаром и 14 февраля с Торпедо-БелАЗ.

Ранее на первом сборе команда Виктора Скрипника обыграла Вождовац (2:0), Нефтчи (4:0) и Лодзь (1:0), а также сыграла вничью с Пятом (0:0).

Заря идет на 3-м месте чемпионата Украины, набрав 34 очка после 18 туров.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Lazio, Новости футбола, Игорь Чайковский, Виталий Вернидуб, Артем Громов, Дмитрий Хомченовский, Владлен Юрченко, Заури Махарадзе, Никита Каменюка, Владислав Кабаев, Дмитрий Иванисеня, Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Богдан Михайличенко, Богдан Леднев, Джоель Абу Ханна, Андрейс Цыганикс, Михайло Перович, Никола Василь, Даниил Хмеловский, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Владимир Билоцерковец, Ловро Цвек.
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