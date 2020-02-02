Ювентус благодаря дублю Роналду с пенальти переиграл Фиорентину (Фото, Видео)

Новости спорта:В рамках 22-го тура Серии А Ювентус дома обыграл Фиорентину.

В рамках 22-го тура Серии А Ювентус дома обыграл Фиорентину со счетом 2:0 и укрепился в качестве лидера чемпионата.

Туринцы вышли вперед в концовке первого тайма после реализованного Роналду пенальти, а во второй половине игры португалец вновь с одиннадцатиметровой точки удвоил преимущество бьянконери.

Окончательную точку в матче уже в компенсированное время поставил Маттейс Де Лигт.

Обзор матча:

Ювентус оторвался от Интера на 6 очков, однако команде Конте еще предстоит провести поединок против Удинезе в этом туре. Фиорентина находится на 14-м месте таблицы.

В следующем туре Серии А туринцы сыграют против Вероны, а Фиалки встретятся с Аталантой.