Ювентус благодаря дублю Роналду с пенальти переиграл Фиорентину (Фото, Видео)

В рамках 22-го тура Серии А Ювентус дома обыграл Фиорентину со счетом 2:0 и укрепился в качестве лидера чемпионата.
Туринцы вышли вперед в концовке первого тайма после реализованного Роналду пенальти, а во второй половине игры португалец вновь с одиннадцатиметровой точки удвоил преимущество бьянконери.
Окончательную точку в матче уже в компенсированное время поставил Маттейс Де Лигт.
Обзор матча:
Ювентус оторвался от Интера на 6 очков, однако команде Конте еще предстоит провести поединок против Удинезе в этом туре. Фиорентина находится на 14-м месте таблицы.
В следующем туре Серии А туринцы сыграют против Вероны, а Фиалки встретятся с Аталантой.