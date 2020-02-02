Игало - о переходе в МЮ: Я благодарен Богу

Новости спорта:Форвард на правах аренды будет играть в АПЛ.

Новичок английского Манчестер Юнайтед Одион Игало, который перебрался в клуб на правах аренды из китайского Шанхай Шеньхуа, прокомментировал данный трансфер.

"Моя мечта наконец-то осуществилась. МЮ всегда был в моем сердце. С самого детства я хотел поиграть на Олд Траффорд и теперь я смогу это сделать.

Шеньхуа, которые договорились о моем переходе. Я счастлив одеть футболку такого клуба", - сказал Игало в интервью The Sun.

Стоит отметить, что о данном переходе клубы договорились лишь в последние часы зимнего трансферного окна. Игало имеет опыт выступлений в АПЛ. В 100 матчах за Уотфорд нигериец забил 40 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед в последнем матче поделил очки с Вулверхэмптоном.