Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

Игало - о переходе в МЮ: Я благодарен Богу

Игало - о переходе в МЮ: Я благодарен Богу
17:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард на правах аренды будет играть в АПЛ.

Новичок английского Манчестер Юнайтед Одион Игало, который перебрался в клуб на правах аренды из китайского Шанхай Шеньхуа, прокомментировал данный трансфер.

"Моя мечта наконец-то осуществилась. МЮ всегда был в моем сердце. С самого детства я хотел поиграть на Олд Траффорд и теперь я смогу это сделать.

Шеньхуа, которые договорились о моем переходе. Я счастлив одеть футболку такого клуба", - сказал Игало в интервью The Sun.

Неймар получил желтую карточку за эффектный финт (Видео)

Стоит отметить, что о данном переходе клубы договорились лишь в последние часы зимнего трансферного окна. Игало имеет опыт выступлений в АПЛ. В 100 матчах за Уотфорд нигериец забил 40 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед в последнем матче поделил очки с Вулверхэмптоном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, МЮ, Новости футбола, Одион Игало.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неймар получил желтую карточку за эффектный финт (Видео)
02 Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)
03 Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант
04 Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
05 Нурмагомедову предложили невероятные деньги за бои с Макгрегором и Мейвезером
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь