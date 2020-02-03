Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Канзас Сити стали победителями Супербоула-2020 (Фото, Видео)
Канзас Сити стали победителями Супербоула-2020 (Фото, Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

"Без сомнения, вина на мне": Зинченко о своем удалении

"Без сомнения, вина на мне": Зинченко о своем удалении
10:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Украинский футболист извинился перед командой всеми болельщиками Манчестер Сити.

В поединке 25-го тура АПЛ Манчестер Сити уступил Тоттенхэму, а оба мяча были забиты после того, как поле покинул Александр Зинченко – 23-летний футболист увидел перед собой красную карточку.

"Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками Манчестер Сити. Без сомнения, вина на мне".

"Это будет мне хорошим уроком. Единственное, что я могу обещать вам, что буду работать усерднее, чем когда-либо", — написал Александр Зинченко на своей странице в Instagram.

Ман Сити проиграл Тоттенхэму, дважды пропустив после удаления Зинченко

Ранее Гвардиола заявил, что удаление Зинченко — ключевой эпизод матча со "шпорами".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Наш козак": Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
02 Капитан сборной Бразилии приступил к тренировкам с Шахтером
03 Ман Сити проиграл Тоттенхэму, дважды пропустив после удаления Зинченко
04 Звезда NBA вновь получил тяжелую травму
05 Роналду повторил уникальный рекорд легендарного Трезеге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь