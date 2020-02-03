"Без сомнения, вина на мне": Зинченко о своем удалении

Новости спорта:Украинский футболист извинился перед командой всеми болельщиками Манчестер Сити.

В поединке 25-го тура АПЛ Манчестер Сити уступил Тоттенхэму, а оба мяча были забиты после того, как поле покинул Александр Зинченко – 23-летний футболист увидел перед собой красную карточку.

"Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками Манчестер Сити. Без сомнения, вина на мне".

"Это будет мне хорошим уроком. Единственное, что я могу обещать вам, что буду работать усерднее, чем когда-либо", — написал Александр Зинченко на своей странице в Instagram.

Ранее Гвардиола заявил, что удаление Зинченко — ключевой эпизод матча со "шпорами".