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Планы Колоса в Турции: с кем сыграет команда Костышина

Планы Колоса в Турции: с кем сыграет команда Костышина
10:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Колос

Новости спорта:Подопечные Руслана Костышина прибыли в турецкий город Сиде.

Колос проведет 6 спаррингов на втором тренировочном сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Противниками коваливцев станут узбекский Насаф, словацкий Спартак Трнава, казахский Жетысу, польский Подбескидзе и белорусский Шахтер Солигорск.

Еще один контрольный матч назначен на 12 февраля, соперник уточняется.

Всего в составе команды прибыли 28 человек, один из них — игрок на просмотре. Нападающий Денис Костышин, также прибывший вместе с командой, будет заниматься по индивидуальной программе.

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На первом сборе в Турции команда Руслана Костышина разгромила румынскую Академику (3:0), обыграла Астру (2:1) и сыграла вничью с Приштиной (1:1). В заключительных матчах сборов Колос победил корейский Ансан Гринерс (4:2) и австрийский Форвертс Штайр (2:0).

Колос завершил первую часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ. От шестой позиции команду Костышина отделяет всего 2 очка.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос.
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