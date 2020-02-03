Планы Колоса в Турции: с кем сыграет команда Костышина

Новости спорта:Подопечные Руслана Костышина прибыли в турецкий город Сиде.

Колос проведет 6 спаррингов на втором тренировочном сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Противниками коваливцев станут узбекский Насаф, словацкий Спартак Трнава, казахский Жетысу, польский Подбескидзе и белорусский Шахтер Солигорск.

Еще один контрольный матч назначен на 12 февраля, соперник уточняется.

Всего в составе команды прибыли 28 человек, один из них — игрок на просмотре. Нападающий Денис Костышин, также прибывший вместе с командой, будет заниматься по индивидуальной программе.

На первом сборе в Турции команда Руслана Костышина разгромила румынскую Академику (3:0), обыграла Астру (2:1) и сыграла вничью с Приштиной (1:1). В заключительных матчах сборов Колос победил корейский Ансан Гринерс (4:2) и австрийский Форвертс Штайр (2:0).

Колос завершил первую часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ. От шестой позиции команду Костышина отделяет всего 2 очка.