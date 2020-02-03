"Глупо": экс-тренер Ливерпуля раскритиковал Зинченко

Новости спорта:Грэм Сунесс раскритиковал игру украинца Александра Зинченко.

Бывший тренер Ливерпуля Грэм Сунесс, который сейчас работает экспертом на телевидении, раскритиковал действия игрока Манчестер Сити Александра Зинченко в матче против Тоттенхэма.

Украинец получил две желтые карточки и покинул поле, после чего команда пропустила два гола, в итоге проиграв поединок.

Отметим, что первая желтая карточка досталась Зинченко за споры с арбитром.

"При первой желтой Зинченко пробежал 50 метров, чтобы принять участие в споре, который его совсем не касался. Это было наивно и глупо с его стороны. Зачем в это встревать? Ты защитник, тебя это не касается. Это недопустимо.

Что касается второй желтой, то сам по себе фол был адекватным, если бы у него уже не было одной желтой", - считает Сунесс.

Напомним, что Манчестер Сити занимает второе место в таблице АПЛ, но при этом отстает от лидирующего Ливерпуля на 22 очка.