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"Глупо": экс-тренер Ливерпуля раскритиковал Зинченко

"Глупо": экс-тренер Ливерпуля раскритиковал Зинченко
11:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Грэм Сунесс раскритиковал игру украинца Александра Зинченко.

Бывший тренер Ливерпуля Грэм Сунесс, который сейчас работает экспертом на телевидении, раскритиковал действия игрока Манчестер Сити Александра Зинченко в матче против Тоттенхэма.

Украинец получил две желтые карточки и покинул поле, после чего команда пропустила два гола, в итоге проиграв поединок.

Отметим, что первая желтая карточка досталась Зинченко за споры с арбитром.

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"При первой желтой Зинченко пробежал 50 метров, чтобы принять участие в споре, который его совсем не касался. Это было наивно и глупо с его стороны. Зачем в это встревать? Ты защитник, тебя это не касается. Это недопустимо.

Что касается второй желтой, то сам по себе фол был адекватным, если бы у него уже не было одной желтой", - считает Сунесс.

Напомним, что Манчестер Сити занимает второе место в таблице АПЛ, но при этом отстает от лидирующего Ливерпуля на 22 очка.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко, Грэм Сунесс.
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