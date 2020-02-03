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Устроил "горожанам" разбор полетов: Гвардиола опоздал на пресс-конфернцию

Устроил "горожанам" разбор полетов: Гвардиола опоздал на пресс-конфернцию
11:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Гвардиола 45 минут не выходил из раздевалки Ман Сити после поражения от Тоттенхэма.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может быть оштрафован за опоздание на пресс-конференцию. Испанец 45 минут не выходил из раздевалки своей команды.

Об этом сообщает журналист Manchester Evening News Стюарт Бреннан.

Инцидент произошел после вчерашней игры с Тоттенхэмом (0:2). "Горожане" потерпели уже шестое поражение в Премьер-лиге, повторив свой антирекорд при Хосепе Гвардиоле.

"Без сомнения, вина на мне": Зинченко о своем удалении

Комментируя матч, Гвардиола отметил, что ключевым моментом стало удаление Александра Зинченко во втором тайме. Украинец получил в первом тайме желтую карточку за участие в потасовке, а во втором сорвал контратаку Тоттенхэма.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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