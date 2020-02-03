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"Ливерпуль неудержим": Гвардиола восхищается подопечными Клоппа

"Ливерпуль неудержим": Гвардиола восхищается подопечными Клоппа
11:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тренер "горожан" Пеп Гвардиола намерен сосредоточиться на других турнирах.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поражение "горожан" в матче АПЛ против Тоттенхэма, признав, что команда далека от третьего подряд чемпионства.

Наставник отметил, что Сити сосредоточатся на других турнирах.

"Да, мы далеки. Ливерпуль сейчас неудержим и набрал много очков. В то время как мы теряли их в играх, похожих на эту. Теперь мы сосредоточимся на других турнирах и постараемся квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона.

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Два сезона назад мы набрали 100 очков, на 19 опережая Манчестер Юнайтед Моуринью и не помню на сколько Ливерпуль. Ливерпуль и тогда был силен, но сейчас еще сильнее.

Сегодня неподходящий день, чтобы говорить о том, что делать дальше. Что мы можем предпринять? Я не знаю", - цитирует Гвардиолу Goal.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
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