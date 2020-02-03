Новации Артеты: Арсенал проведет совместный отпуск в Дубае

Новости спорта:Лондонский Арсенал отправится на сбор в Дубай вместе с семьями.

Лондонский Арсенал отправится на сбор в Дубай вместе с семьями, передает The Athletic.

Команда Микеля Артеты вылетит на запланированные тренировки в Эмиратах 6 февраля, но после матча с Бернли тренер решил дать игрокам больше свободы. Футболисты получили три дополнительных свободных дня, которые они могут провести по своему усмотрению.

Часть команды уже решила вылететь в Дубай ранее, чтобы просто несколько дней отдохнуть.

Микель Артета призвал игроков взять с собой жен и детей и планирует собрать их в один из дней к себе на обед.

Тренер считает, что присутствие близких позволит команде снять напряжение и сплотит коллектив. Также это поможет быстрее влиться в команду новичкам, Пабло Мари и Седрику Соарешу.

Арсенал в последнем матче чемпионата не смог обыграть Бернли и установил худший результат по победам в истории клуба за 100 лет.

Канониры идут на 10 месте АПЛ, набрав 31 очко. Следующий матч Арсенал проведет 16 февраля против Ньюкасла.