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Понедельник, 03.02.2020
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Сульшер: Этот МЮ не похож на команду эпохи сэра Алекса Фергюсона

Сульшер: Этот МЮ не похож на команду эпохи сэра Алекса Фергюсона
13:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Оле – о текущем положении дел в красной части Манчестера.

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о нынешнем составе команды. Цитирует норвежца Daily Mail. "Красные дьяволы" идут на 7-м месте в АПЛ после 25 туров, отставая от ТОП-4 на 6 зачетных пунктов.

"У нас есть игроки, которые пройдут нашу школу и впитают менталитет, который я хочу поставить этой команде. Мы не похожи на команду эпохи сэра Алекса Фергюсона, которая брала АПЛ, но у нас есть игроки с правильным отношением к делу".

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"Первые шаги – это тяжело. Игрок не будет здесь, если он не отдает силы клубу. Когда я только пришел, команда была в плохом состоянии. У этих игроков нет опыта больших побед, но это придет в ближайшие несколько лет – мы продолжаем работать".

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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