Вернер пролил свет на свое будущее: Готов уйти в топ-клуб

Новости спорта:Тимо Вернер рассказал, что он готов покинуть Германию, если поступит выгодное предложение.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер рассказал, что он готов покинуть Германию, если поступит выгодное предложение.

Однако конкретизировать будущую желаемую команду форвард не стал.

«Что вы скажете, если вам постучится клуб, претендующий на победу в Лиге Чемпионов? Скорее всего, каждый игрок задумается над таким предложением.

Я представляю, что однажды сыграю за пределами Германии, но у меня нет определенного желаемого клуба.

Я открыт для всего. Недавно мы с семьей отдыхали в США, у всех на устах был английский футбол. К командам Премьер-лиги всегда приковано внимание, но есть и другие большие клубы, и было бы здорово играть за них.

Но сейчас об этом не время говорить. Лейпцигу предстоят важные игры, и я сосредоточен на них. Позже у меня будет возможность обдумать свое будущее», — цитирует слова Вернера Kicker.

За нападающим сборной Германии следит Ливерпуль, Красные не решились подписать его в зимнее трансферное окно, но могут вернуться к сделке летом.

Тимо Вернер забил 20 голов в 20 матчах Бундеслиги. Он продолжает бомбардирскую гонку с Робертом Левандовски, который впереди на 2 гола.

РБ Лейпциг идет вторым в чемпионате Германии. Быки отстают от лидера Баварии на 1 очко.